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Проект первого этапа строительства обхода Кемерова получил одобрение госэкспертизы

Проект строительства первого этапа строительства обхода Кемерова протяженностью 23 км получил положительное заключение государственной экспертизы, сообщили в пресс-службе министерства жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса. В ближайшее время на экспертизу будет отправлен проект второго этапа, включающий мост через реку Томь, проектирование третьего этапа находится в разработке, ее планируется закончить за 2-2,5 месяца.

Обход Кемерова федеральной трассой Р 255 «Байкал» (сегодня Кемерово — единственный крупный город через который проходит автотрасса) будет представлять собой четырехполосную дорогу протяженностью 47 км с началом из района Топкинского кольца и с выходом на основную трассу около жилого района «Кедровка» в составе Кемерова. Объект включает в себя четыре разноуровневые развязки и мост через Томь. Планируемая категория дороги 1Б или 1В будет окончательно определена по итогам проектирования, расчетная скорость движения — 100 км/час.

В декабре 2019 года правительство Кузбасса распорядилось начать подготовку документации по планировке территории под размещение автомобильной дороги «Северо-западный обход Кемерово». В соответствие с документом, проект был разделен на три этапа реализации (0-23 км, 23-30, 30-47 км). Ранее, в июне 2019 года было подготовлено «обоснования инвестиций в строительство автодороги Новосибирск-Красноярск в обход Кемерова».

Строительство обхода стоимостью 42 млрд руб. предусмотрено программой социально-экономического развития Кузбасса до 2024 года, которая была представлена и одобрена в ходе визита в Кемерово председателя российского правительства Михаила Мишустина 6 марта. При этом было объявлено, что половина финансирования будет из федерального бюджета, а половину обеспечит регион за счет государственно-частного партнерства через концессионное соглашение.

Игорь Лавренков, Кемерово


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