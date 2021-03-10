Республика Алтай снизила инвестиции в основной капитал в 2020 году на 39%

Инвестиции в экономику Республики Алтай в 2020 году снизились по сравнению с 2019 годом на 39% до 13.3 млрд руб., следует из данных «РИА рейтинг». Объем инвестиций в основной капитал на одного жителя региона в 2020 году в республике составил 60,5 тыс. руб.

Также в числе регионов Сибири, снизивших объем инвестиций в основной капитал в 2020 году: Тува (-12,5% до 17,9 млрд руб.), Кузбасс (-11,5% до 276,7 млрд руб.), Томская область (-4,4% до 101,2 млрд руб.), Хакасия (-1,9% до 34,5 млрд руб.).

В тоже время на 13,6% вырос объем инвестиций в основной капитал в Омской области (до 210,5 млрд руб.). Также увеличились инвестиции в экономику в Красноярском крае (+4,8% до 478,6 млрд руб.), в Иркутской области (+3,7% до 395,3 млрд руб.), Алтайском крае (+2,9% до 121,8 млрд руб.). Объем инвестиций в Новосибирской области в 2020 году вырос на 1,4% до 263,9 млрд руб.

По данным Новосибирскстата, наибольшую долю в общем объеме инвестиций составили затраты на строительство и реконструкцию зданий (57,7%), в том числе жилья (23%). На приобретение машин, оборудования, транспортных средств было направлено 35,4% общего объема инвестиций в основной капитал.

Оксана Павлова