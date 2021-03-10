Предполагаемый киллер заявил о «железном алиби»

В Красноярске начался суд над предполагаемым киллером Вячеславом Исминдировым по прозвищу Слава Палач. По версии следствия, он входил в банду криминального лидера Вилора Струганова (Паши Цветомузыки) и по его приказу в 1997 году устранил другого «авторитета» Анатолия Артюшкова. В 2018 году Слава Палач был задержан в Польше и после двух с лишним лет переговоров Варшава удовлетворила ходатайство российских властей о его экстрадиции. Защита утверждает, что все обвинение держится только на противоречивых показаниях другого киллера банды Александра Живицы, который в обмен на смягчение вины, заключил сделку со следствием. По словам самого Вячеслава Исминдирова, у него есть железное алиби: в день убийства он находился в Турции.



Свердловский райсуд Красноярска во вторник, 9 марта, приступил к рассмотрению дела Вячеслава Исминдирова, который обвиняется в убийстве, совершенном почти четверть века назад. Подсудимому продлили еще на три месяца срок заключения под стражей в СИЗО, после чего прокурор огласил обвинительное заключение.

По версии следствия, в середине 1990-х годов в Красноярском крае за лидерство боролись сразу несколько криминальных авторитетов. Среди них были Вилор Струганов, более известный как Паша Цветомузыка, и Анатолий Артюшков, претендовавший на получение статуса «смотрящего» за регионом. Струганов, который видел в Артюшкове конкурента в борьбе за сферы влияния, решил его устранить. Как говорится в деле, убийство Вилор Струганов поручил своим подручным Александру Живице и Вячеславу Исминдирову. 21 июля 1997 года они подкараулили жертву на пути от автостоянки к дому и расстреляли из пистолетов с глушителями.

Правоохранительные органы завели дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц), раскрыть преступление удалось только в 2013 году. Следователи СКР задержали одного из киллеров Александра Живицу. Он согласился сотрудничать со следствием и дал показания на предполагаемых соучастников преступления. Заказчика убийства Вилора Струганова также задержали. Вячеслава Исминдирова, которого следствие считает вторым исполнителем, объявили сначала в федеральный, а затем международный розыск.

Пока Славу Палача искал Интерпол, суд вынес приговор другим обвиняемым по делу. Киллеру Живице, заключившему сделку со следствием, за несколько заказных убийств криминальных лидеров назначили 12 лет колонии строгого режима. Пашу Цветомузыку суд признал виновным в трех из пяти инкриминируемых ему эпизодов, приговорив к девяти годам заключения.

В январе 2018 года Вячеслава Исминдирова задержали в Польше, куда он приехал на пару дней из Украины. В Киеве обвиняемый проживал с семьей последние несколько лет, работал в крупной стройфирме. Как рассказали в прокуратуре Красноярского края, летом 2020 года власти Польши удовлетворили запрос российских властей о выдаче Вячеслава Исминдирова.

С инкриминируемым ему преступлением арестованный не согласился. Первоначально он просил рассмотреть дело с участием присяжных заседателей, но потом отозвал свое ходатайство. По мнению адвоката Александра Смыкова, все обвинение по делу строится на противоречивых показаниях Александра Живицы, которые тот неоднократно менял в ходе следствия. Например, на последнем допросе, который состоялся осенью 2020 года, он заявил, что не помнит, кто с ним был на месте расстрела Артюшкова. «Больше нет доказательств. Никаких»,— заявил „Ъ-Сибирь“ адвокат. Он отметил, что его клиент ни от кого не скрывался, а просто переехал жить на Украину. «Мой подзащитный объездил вдоль и поперек всю Европу, ни от кого не прячась. О том, что его разыскивают, узнал в момент задержания»,— сказал господин Смыков. Сам Вячеслав Исминдиров утверждает, что у него есть алиби на момент убийства: в день, когда было совершено преступление, он был на отдыхе в Турции.

Константин Воронов