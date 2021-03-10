IT-продукты «Грузовичкоф» задают тенденции для всего рынка грузоперевозок

Разработчики сервиса «Грузовичкоф» создали универсальную информационную систему для управления бизнесом пассажирских и грузовых перевозок «Автоконтроль 2.0». Платформа помогает наладить работу водителей, логистов и операторов. Проект также получил одобрение экспертного совета инновационного центра «Сколково».

Команда разработчиков IT-продуктов сервиса каждый день работает над инновационными решениями. «Грузовичкоф» задает тенденции в сфере информационных технологий всего рынка перевозок путем внедрения разработанных продуктов в другие компании транспортно-логистической отрасли. «Автоконтроль 2.0» стал следующим этапом оптимизации процессов предыдущего ПО.

Программное обеспечение «Автоконтроль 2.0» включает в себя множество модулей и процессов. По словам заместителя директора по автоматизации операционных процессов Ильи Колосова, одним из самых важных является модуль автораздачи. Он автоматически назначает на заказы доступные машины автопарка «Грузовичкоф» и «Таксовичкоф», которые подходят под все параметры заявки.

«С внедрением „Автоконтроля 2.0” решились глобальные проблемы, связанные с уменьшением простоя автомобилей. Теперь водители могут планировать маршрут поездки, а клиенты — время поездки, в которое машина будет подана быстрее и дешевле. Кроме того, новое ПО позволяет формировать отложенный спрос. Анализируя спрос и предложение на ближайший час, система перераспределяет пиковый спрос по времени, что увеличивает лояльность клиентов, уменьшает опоздания и повышает количество заказов, закрытых водителями», — рассказал заместитель директора по автоматизации операционных процессов Илья Колосов.

Уникальный IT-продукт сервиса «Грузовичкоф» позволил автоматически оптимизировать ценовую политику и логистические процессы. Уменьшение пробегов сэкономило 210 тонн топлива. За счет высокой скорости прибытия транспорта оценка потребительской лояльности и удовлетворения клиентов достигла уровня 98. Благодаря своевременному обслуживанию автопарка ремонтные работы удалось сократить более чем на 72 миллиона рублей.

Ранее сервис «Грузовичкоф» прошел все этапы отбора и получил статус резидента Фонда «Сколково» с проектом «Автоконтроль» — IT-платформы по оптимизации, повышению эффективности и автоматизации малотоннажных внутригородских грузоперевозок. Резидентство способствует развитию сервиса благодаря использованию обширной коммуникационной и ресурсной базы Фонда, доступу к многочисленным сервисам Фонда на льготных условиях, в числе которых предоставление налоговых послаблений, грантового финансирования и информационной поддержки.

В планах у разработчиков дальнейшее совершенствование и развитие проекта согласно дорожной карте «Сколково»: создание специального приложения для грузчиков, а также приложения удаленного трудоустройства. Кроме того, продолжается разработка искусственного интеллекта, который с помощью камеры смартфона сможет определять габариты груза; перевод приложения на другие языки для дальнейшего распространения в страны Европы, Америки и Азии.

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