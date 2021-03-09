«Кировский завод» перенес начало приема заявок на облигации

ПАО «Кировский завод» сдвинуло на 15 марта прием заявок на пятилетние облигации объемом 2 млрд рублей. Ранее его планировалось открыть 10 марта.

О переносе сообщил «Интерфакс» со ссылкой на собственные источники на финансовом рынке. Ориентир ставки одного купона составит 9,00-9,50% годовых. Сами купоны будут квартальными. Отмечается, что техразмещение запланировано на 18 марта.

Организовывают размещение облигаций акционерный банк «Россия» и компания «Ай Ти Инвест».

Ранее “Ъ-СПб” сообщал о размещении властями Санкт-Петербурга гособлигаций на 30 млрд рублей.