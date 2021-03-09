Руководитель хакасского реготедления «Единой России» может пойти на выборы в Госдуму

Лидер «Единой России» в Республике Хакасия Сергей Можаров может быть выдвинут кандидатом от региона на выборы в Госдуму. Как уточнил источник «Ъ-Сибирь» в партии, вероятнее господин Можаров пойдет по одномандатному округу, а не по партсписку. «Кандидатура прошла согласование в ЦИК партии» - сказал собеседник, отметив, что всем претендентам еще предстоит в мае пройти праймериз.

С 2011 по 2014 год Сергей Можаров руководил региональным исполкомом партии. С 2014 по 2016 год работал замминистра транспорта и дорожного хозяйства республики, затем – министром. В феврале 2019 года занял пост секретаря хакасского отделения партии.

Выборы в Госдуму пройдут в сентябре 2021 года. Сроком на пять лет изберутся 450 депутатов: 225 человек – по одномандатным округам, остальные – по партспискам.

Юлия Сасевич