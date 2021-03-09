В Москве бывший полицейский за ранение девочки из травмата получил три года условно

Симоновский суд Москвы приговорил к трем годам лишения свободы условно бывшего сотрудника патрульно-постовой службы Ивана Князева, который ранил из травматического пистолета 13-летнюю девочку. Его признали виновным в хулиганстве.

«Князев признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. "а" ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство с применением насилия). Ему назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно с лишением права занимать должности в правоохранительных органах сроком на три года»,— сообщила пресс-служба суда (цитата по ТАСС).

Инцидент произошел 6 декабря 2020 года на Судостроительной улице в Москве. Во время конфликта экс-полицейский достал из кармана травматический пистолет и выстрелил девочке в ногу. Школьницу госпитализировали в больницу, серьезных травм она не получила. По данным следствия, Иван Князев был другом семьи. Сообщалось, что, по словам самой девочки, он пытался ее домогаться.

Подробности — в материале “Ъ” «Полицейский попал в девочку».