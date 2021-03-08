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Бывший арбитр FIFA Снодди вошел в экспертно-судейскую комиссию при РФС

В экспертно-судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза (РФС) вошел известный североирландский арбитр Алан Снодди. Он на протяжении 20 лет был судьей категории Международной федерации футбола (FIFA) и обслуживал матчи финальных этапов чемпионата мира в Мексике в 1986 и Италии в 1990 году.

Всего Снодди судил 106 международных матчей. В настоящее время он занимает должность специального советника судейской конвенции Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA), также технического инструктора FIFA и UEFA.

Возглавляет комиссию РФС Ашот Хачатурянц. Теперь ее состав выглядит так:

  • Сергей Зуев — заместитель председателя;
  • Виктор Кашшаи — руководитель департамента судейства;
  • Сергей Фурса — руководитель департамента инспектирования;
  • Николай Левников — эксперт;
  • Юрий Баскаков — эксперт;
  • Франк Де Блекере — эксперт;
  • Вольфганг Штарк — эксперт;
  • Алан Снодди — эксперт;
  • Павел Каманцев — ответственный секретарь.
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