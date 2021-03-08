Бывший арбитр FIFA Снодди вошел в экспертно-судейскую комиссию при РФС

В экспертно-судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза (РФС) вошел известный североирландский арбитр Алан Снодди. Он на протяжении 20 лет был судьей категории Международной федерации футбола (FIFA) и обслуживал матчи финальных этапов чемпионата мира в Мексике в 1986 и Италии в 1990 году.

Всего Снодди судил 106 международных матчей. В настоящее время он занимает должность специального советника судейской конвенции Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA), также технического инструктора FIFA и UEFA.

Возглавляет комиссию РФС Ашот Хачатурянц. Теперь ее состав выглядит так: