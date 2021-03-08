Бывший арбитр FIFA Снодди вошел в экспертно-судейскую комиссию при РФС

В экспертно-судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза (РФС) вошел известный североирландский арбитр Алан Снодди. Он на протяжении 20 лет был судьей категории Международной федерации футбола (FIFA) и обслуживал матчи финальных этапов чемпионата мира в Мексике в 1986 и Италии в 1990 году.
Всего Снодди судил 106 международных матчей. В настоящее время он занимает должность специального советника судейской конвенции Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA), также технического инструктора FIFA и UEFA.
Возглавляет комиссию РФС Ашот Хачатурянц. Теперь ее состав выглядит так:
- Сергей Зуев — заместитель председателя;
- Виктор Кашшаи — руководитель департамента судейства;
- Сергей Фурса — руководитель департамента инспектирования;
- Николай Левников — эксперт;
- Юрий Баскаков — эксперт;
- Франк Де Блекере — эксперт;
- Вольфганг Штарк — эксперт;
- Алан Снодди — эксперт;
- Павел Каманцев — ответственный секретарь.