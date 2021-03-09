«Химки» обошлись без лидера

«Химки» второй раз за последние шесть дней выдали сенсацию. В прошлый вторник подмосковный клуб, лишившийся почти всех легионеров, погрязший в долгах, обыграл в матче Евролиги «Реал». А в понедельник химчане, играя без Алексея Шведа, уже в чемпионате Единой лиги ВТБ в гостях победили лидера первенства «Зенит» со счетом 81:78.

«Зенит» и «Химки» в нынешнем сезоне, вопреки ожиданиям, решают разные задачи. Петербуржцы лидируют в чемпионате Единой лиги ВТБ, а в Евролиге просто обязаны пробиваться в play-off. «Химки» же, мало того что провалили Евролигу, где прочно осели на последнем месте, так еще и во внутреннем первенстве балансируют на грани вылета из топ-8. При этом подмосковная команда из-за финансовых проблем лишилась почти всех легионеров. А на игру против «Зенита» «Химки» остались еще и без Алексея Шведа, повредившего спину. Таким образом, яркий по вывеске матч мог получиться весьма посредственным в том, что касается собственно игры.

Но «Химки» даже с имеющимся набором исполнителей иногда могут удивлять, как на прошлой неделе, когда они сенсационно обыграли «Реал». А «Зениту», в гости к которому мадридцы пожаловали пару дней спустя, повторить этот трюк не удалось. Но, вероятно, в петербургской команде неожиданный взлет соперника восприняли не более чем как случайность. Похоже, однако, что Андрею Мальцеву, принявшему «Химки» в январе, когда команда пребывала в совершенно разобранном состоянии, потихоньку удается что-то склеивать из обломков. Во всяком случае, в понедельник его подопечные ни в чем не уступали куда более благополучному сопернику. И тут надо еще раз отметить, что «Химки» играли без Шведа, присутствие которого в последнее время нередко идет скорее во вред. Пользуясь статусом суперлидера, Швед замыкает игру команды на себя и попросту не справляется с бременем.

В Санкт-Петербурге у «Химок» игрока, который, превозмогая тяготы, тащил бы на себе всю команду, не было. Зато было хорошее взаимодействие, позволявшее, например, Евгению Воронову в фирменной манере отчаянно биться за любой мяч, Антону Понкрашову и Евгению Зайцеву — вести игру команды, Джордану Мики делать то, что он умеет,— забивать, подбирать, блокировать. Да и вообще, Мальцев так распределил нагрузку на команду, что все десять баскетболистов, выходивших на площадку, набрали очки.

«Зенит», в свою очередь, не форсировал события, ожидая неизбежной, казалось бы, просадки соперника и исправно нагружая работой Алекса Пойтресса. Он, что и говорить, был проблемой, которую «Химки» никак не могли решить. Помог сам Пойтресс. В третьей четверти за минуту он заработал два неспортивных фола и был дисквалифицирован (за 18 минут, проведенных на площадке, он набрал 22 очка — лучший показатель в матче).

Главный тренер «Зенита» Хави Паскуаль негодовал, подкрепляя свое негодование экспрессивными испанскими выражениями, глядя на то, что происходит на площадке. Настрой тренера понять было можно. Да, у «Зенита» хватает игроков, которые могут решать вопросы и в неудачно складывающихся играх. Вот Кевин Пангос не раз показывал такие фокусы. Но запас зайцев в шляпе канадца тоже небесконечный, да и ролевики типа Билли Бэрона у «Зенита» не блистали, равно как и такие ветераны, как Виталий Фридзон. А вот у «Химок» фокусник нашелся — Эрик Макколлум. Большую часть матча он был почти незаметен. А в конце выдал три подряд дальних попадания, определивших исход встречи. Да, потом была еще собственно концовка, попытки Паскуаля тактическими приемами все-таки утянуть матч в овертайм, но тщетно. «Химки» победили — 81:78, устроив меньше чем за неделю вторую сенсацию.

Лидерство в «регулярке» петербуржцы сохранили, но оно уже не такое солидное: УНИКС отстает всего на одну победу. «Химки» остались седьмыми.

Александр Петров