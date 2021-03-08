Мать и двое детей погибли при пожаре в Омской области

В Омской области в результате пожара в частном доме погибли три человека. Об этом сообщила старший помощник руководителя регионального управления Следственного комитета РФ (СКР) Лариса Болдинова. По ее словам, 7 марта около 23:00 в селе Большие Уки загорелся частный дом, в котором проживала семья с тремя детьми.

Первым пожар и задымление заметил 23-летний глава семьи. Мужчина смог вынести из огня своего 5-месячного сына, однако вернуться в дом он уже не смог из-за сильного задымления и огня, преградившего путь. Во время пожара погибли его 25-летняя жена и двое детей – 5-летняя девочка и 3-летний мальчик. По данному факту СКР организовал проверку.

Как рассказали в прокуратуре Омской области, ведомство координирует деятельность правоохранительных органов для оперативного установления обстоятельств и причин инцидента.

В пресс-службе регионального главка МЧС сообщили, что информация о пожаре в жилом доме поступила в экстренные службы 7 марта в 23:10. В половине первого ночи он был локализован, а в 2:34 спасатели рапортовали о ликвидации возгорания. К тушению пожара привлекались семь человек и три единицы техники. Работало два звена газодымозащитной службы.

Константин Воронов