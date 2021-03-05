НМТП выплатит 9 млн рублей за загрязнение Черного моря угольной пылью

Фото: сайт Росприроднадзора

ПАО «Новороссийский морской торговый порт» (НМТП) выплатит 9,1 млн руб. за причинения вреда Черному морю. Арбитражный суд удовлетворил требования Росприроднадзора о взыскании штрафа в результате причиненного вреда, сообщается на сайте природоохранного ведомства.

Факт загрязнения акватории морского порта был установлен 15 мая 2020 года. Во время погрузочно-разгрузочных работ на причале № 6А ПАО «НМТП» в море попала угольная пыль (относится к отходам IV класса опасности). Общая площадь, загрязненная отходами перегрузки угля, составила 600 кв.м.

По данному факту в 2020 году компания, а также виновное должностное лицо привлечены к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму в 250 тыс. рублей, которые были оплачены в полном объеме.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение предыдущей инстанции о взыскании штрафа в размере 3,6 млн руб. с ПАО «Новороссийский морской торговый порт». .Как следует из документов суда, нарушения выявили инспекторы Черноморо-Азовского морского управления Росприроднадзора еще в августе 2019 года. В ходе проверки акватории в районе порта они установили факт засорения мусором в районе причалов. Ущерб оценили в 3,62 млн руб.

Наталья Решетняк