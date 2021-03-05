Суд подтвердил взыскание с НМТП 3,6 млн рублей за загрязнение Черного моря

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение предыдущей инстанции о взыскании штрафа в размере 3,6 млн руб. с ПАО «Новороссийский морской торговый порт». Об этом говорится в материалах инстанции.

Как следует из документов суда, нарушения выявили инспекторы Черноморо-Азовского морского управления Росприроднадзора еще в августе 2019 года. В ходе проверки акватории в районе порта они установили факт засорения мусором в районе причалов. Ущерб оценили в 3,62 млн руб.

Однако предприятие не выплатило штраф в добровольном порядке, в связи с чем управление Росприроднадзора было вынуждено обратиться в Арбитражный суд. Инстанция удовлетворила требования ведомства, однако компания обжаловала решение в апелляционной инстанции. В итоге жалоба осталась без удовлетворения.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, в феврале 2021 года сотрудники Черноморо-Азовского морского управления Росприроднадзора выявили в работе Новороссийского морского торгового порта 17 нарушений природоохранного законодательства. ««Компания не выполняла свои обязательства по проведению государственной экологической экспертизы, не соблюдала требования по обращению с отходами. Объекты, расположенные в водоохранной зоне, не были оборудованы должным образом»,- говорилось в сообщении ведомства.

Также в феврале Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил требования Росприроднадзора о взыскании 44, 5 млн руб. за вред, причиненный Черному морю. Выяснилось, что при осуществлении погрузки на причале № 6А акватория порта была загрязнена угольной пылью и крошкой на площади 35 тыс. кв. м. Кроме того, на водной поверхности в районе того же причала были обнаружены нефтепродукты на площади 147 кв. м.

Алексей Белянин