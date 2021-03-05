Держатели субординированных бондов «Открытия» на $500 млн подали в суд

Против банка «Открытие» в январе подали ходатайство об арбитраже по регламенту Лондонского международного третейского суда держатели субординированного займа на $500 млн, говорится в отчетности банка по МСФО (.pdf). Заем был привлечен еще в 2012 году. «Открытие» оценивает риски пои иску маловероятными.

Субординированная облигация — заем компании ниже рангом других кредитов и займов при ликвидации и банкротстве. Их держатели в случае дефолта будут не в приоритете.

«Банк отрицает обоснованность требований и намерен решительно отстаивать свою позицию в арбитраже. По состоянию на дату выпуска данной консолидированной финансовой отчетности банк, основываясь на консультациях с внешними и внутренними юристами, оценивает риск финансовых потерь в результате данного иска как маловероятный»,— говорится в отчетности.

В сентябре 2017 года Банк России утвердил план санации «Открытия» из-за ухудшения финансового положения. Из-за этого субординированные займы были списаны. Это было обязательным условием санации.

В 2018 году группа держателей по субординированному займу на $500 млн сообщила о планах подать в суд на «Открытие». Дело от имени держателей бондов будет вести фирма Baker McKenzie, которая выиграла схожий иск VTB Austria к банку «Уралсиб».

Подробнее о перспективах — в материале “Ъ” «"Открытие" возвращают к долгам».