Жителей Ставрополья осудили за деятельность в составе банды Басаева и Хаттаба

Суд признал виновными жителей Ставропольского края Тахира Бегельдиева и Наримана Отепова виновными в преступлении, предусмотренном ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь военнослужащих в целях воспрепятствования законной деятельности указанных лиц по охране общественного порядка и обеспечения общественной безопасности). Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СКР по СКФО.

Суд установил, что в середине июля 1999 года Бегельдиев и Отепов вступили в банду Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба. С 7 по 9 августа они в составе группы боевиков численностью не менее 1 тыс. человек напали на военнослужащих Вооруженных сил РФ, «осуществляющих обеспечение общественной безопасности и наведение конституционного порядка на территории Ботлихского района Республики Дагестан». В результате обстрела было убито 33 человека, 34 человека получили ранения. причинены телесные повреждения различной степени тяжести 34 гражданам. Суд назначил Бегельдиеву 14 лет колонии строгого режима, а Отепову — 13 лет колонии строгого режима.

«По уголовному делу 28 человек объявлены в федеральный и международный розыск. Уголовное преследование в отношении семерых боевиков, в том числе Шамиля Басаева, прекращено в связи с их смертью. В настоящее время по уголовному делу привлекаются еще двое участников нападения, причастность которых проверяется, устанавливаются их роль и действия в составе банды»,— уточняется в сообщении.

Наталья Шинкарева