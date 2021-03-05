Курский «Акватон» инвестировал 135 млн рублей в производство мебельных панелей

ООО «Акватон» запустил в городе Обоянь Курской области новую линию по производству панелей для мебельных фасадов и кухонных фартуков с цифровой печатью. Объем инвестиций составил 135 млн руб. Об этом сообщает федеральный Фонд развития промышленности.

Он в 2020 году предоставил проекту заем в 47,3 млн руб. по федерально-региональной программе «Проекты развития», еще 20,3 млн руб. «Акватон» получил от фонда развития промышленности Курской области.

Объем производства новой линии составляет ежегодно 50 тысяч кв. м декоративных мебельных панелей с цифровой печатью. Они используются в качестве фасадов, при отделке кухонь, ванных комнат, а также потолка и пола.

«Мебельные панели делают из МДФ, ХДФ и композитных материалов, на которые при помощи специального принтера с ультрафиолетовой печатью наносят рисунок. Основными достоинствами этой облицовочной продукции являются возможность индивидуального дизайна, невысокая цена, стойкость к перепадам температуры и воздействию влаги. В основном предприятие планирует печатать панели для кухонных фартуков, которые размещаются на стене между рабочей столешницей и верхними шкафами. Такие панели обладают двусторонней защитой от влаги, устойчивостью к истиранию, царапинам и химическим веществам»,— рассказали в ФРП.

Там отметили, что курская компания будет поставлять готовую продукцию крупнейшим производителям мебели России, а в числе которых «Столплит», «Идея комфорта» и «Фабрика кухонь».

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Акватон» зарегистрировано в Курской области в 1999 году. Уставный капитал — 20 тыс. руб. Гендиректором и владельцем 57% является Сергей Глуховцев. Еще 18% долей компании принадлежат Ивану Пучило, 15% — Игорю Кузнецову, 10% — Владимиру Глуховцеву. Основной вид деятельности — производство фанеры, деревянных фанерованных панелей и аналогичных слоистых материалов, древесных плит из древесины и других одревесневших материалов. Выручка компании в 2019 году составила 637,34 млн руб., чистая прибыль — 16,07 млн руб.

Сергей Калашников