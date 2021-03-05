Конный клуб в Ленобласти может получить дополнительную землю

Конный клуб «Новополье», на базе которого достраивается реабилитационный досуговый центр, может получить дополнительные участки.

Как сообщает ТАСС, в собственность клубу передано 1,44 га, в том числе 0,75 га в безвозмездное пользование под пастбища. Губернатор региона Александр Дрозденко обратился к главе администрации Ломоносовского района с просьбой рассмотреть вопрос о закреплении за клубом участков, находящихся в муниципальной собственности и расположенных вблизи «Новополья».

Конный клуб с 2008 года проводит занятия по иппотерапии детей. С 2017 года на его территории строится комплекс, который позволит применять современные разработки для реабилитации детей – инвалидов. Толчок к достройке центра был дан после поручения президента РФ Владимира Путина.