В Саратове три организации подозреваются в нарушении прав 300 дольщиков ЖК «Победа»

В Саратовской области по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем нарушение прав дольщиков (пп. «а», «б» ч. 2 ст. 165, ч. 1 ст. 201 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства. Речь идет о возведении жилого комплекса «Победа».

Прокурорская проверка показала, что в 2016 году для строительства двух многоквартирных домов в Саратове между ООО «Ксиан», ООО «СК ЖБК-3» и ЗАО «ПП ЖБК-3» был заключен договор о совместной деятельности, по которому стороны несут солидарную ответственность перед дольщиками.

Несмотря на полученное положительное заключение негосударственной экспертизы о размещении одного из домов на двух земельных участках в соответствии с ранее разработанной проектной документацией, по заявлению указанных компаний в разрешение на строительство внесены изменения, в соответствии с которыми к застройке дома добавлены два смежных земельных участка, принадлежащих на праве аренды только ООО «Ксиан». Прав на данные земли у других участников строительства не имелось.

Внесение изменений повлекло невозможность завершения строительства и, как следствие, нарушение прав дольщиков.

С момента внесения изменений в разрешение на строительство договоры долевого участия, заключенные с ЗАО «ПП ЖБК-3» и ООО «СК ЖБК-3», управлением Росреестра по Саратовской области не регистрировались, по поступившим договорам в регистрации было отказано, что повлекло возникновение финансовых трудностей у застройщиков. Работы велись до июля 2019 года, после чего строительство прекратилось из-за отсутствия денежных средств. Нарушены права более 300 дольщиков.

Марина Ковалева