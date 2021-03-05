05 марта, пятница
Войти в профиль
Ростов-на-Дону. Юг России

Коротко

Новости

все новости

пресс-релиз

Бывший вице-мэр Майкопа обвиняется в должностных преступлениях

Следственное управление СКР по Республике Адыгея направило в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения уголовное дело в отношении бывшего заместителя главы администрации города Майкопа, сообщило СУ СКР. Экс-чиновник обвиняется в незаконном участии в предпринимательской деятельности и превышении должностных полномочий.

По данным следствия, муниципальный служащим принимал личное участие в управлении двумя коммерческими предприятиями в Майкопе, при этом предоставляя им льготы и преимущества, а также оказывал покровительство в иной форме. Кроме того, обвиняемый, используя свое служебное положение, оказывал содействие одному из предприятий в заключении контрактов на максимально выгодных условиях.

Анна Перова, Краснодар


Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

Интервью

Партнерский проект

Мероприятия

пресс-релиз

Профиль пользователя