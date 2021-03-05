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Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Вячеслав Гладков ограничил строительство новых ТРЦ в центре Белгорода

Временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков в ходе заседания архитектурно-градостроительного совета заявил о недопустимости точечной застройки коммерческой недвижимости в облцентре, следует из сообщения пресс-службы регионального правительства. Теперь новые гипермаркеты и ТРЦ в Белгороде будут строить только на выездах или в промышленной зоне.

«Уплотнение коммерческой застройкой приводит к уменьшению тротуаров, парков, зеленых массивов, — заявил Вячеслав Гладков. — Безусловно, есть промзоны, есть те части города, которые на выезде и въезде, где можно говорить о промышленной реновации. Но строительство объектов в жилой части выноситься на обсуждение больше не будет. Скорее всего, появятся исключения, но мы будем крайне жестко рассматривать любые предложения. Это касается только столицы региона».

О том, как хотели реновировать ЦУМ в центре Липецка — в публикации “Ъ-Черноземье”

Ирина Лобанова


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