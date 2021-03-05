Власти Ростова выявили ряд нарушений в работе Центрального рынка

Администрация Ростова 4 марта провела рейд по Центральному рынку города, в ходе которого выявила факты несанкционированной торговли и нарушения правил благоустройства. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Как сказано в сообщении, в районе ЗАО «Центральный рынок» и на пр. Буденновском в Ленинском районе было устранено 20 несанкционированных торговых точек, а также составлено 8 протоколов за торговлю в неустановленном месте. «Торговавшим вручено 25 уведомлений об альтернативных местах торговли, 15 из них — на „блошином“ рынке»,— сообщает пресс-служба.

Отмечается, что на рынке выявлена незаконная врезка в ливневую канализацию, четыре несанкционированных киоска, 14 незаконных штендеров, 59 рекламных конструкций, которые размещены с нарушениями. В результате проверки был составлен протокол в отношении ЗАО «Центральный рынок».

Наталья Шинкарева