Вместо цеха хлебозавода в центре Воронежа «Акцент» планирует строительство восьмиэтажного клубного дома

На участке снесенного цеха хлебозавода № 4 на ул. Кольцовская,15 площадью 3,45 тыс. кв.м строительная компания «Акцент» готовится возвести восьмиэтажный клубный дом на 80 квартир (10 тыс. кв.м), сообщил «Ъ-Черноземье» Игорь Корчинов. К строительству девелопер может приступить с лета 2021 года в случае согласования мэрией необходимой документации и завершить проект в течение двух лет. Для обеспечения здания машиноместами планируется подземный паркинг на 80 автомобилей. На первом этаже предусмотрена часть помещений коммерческого назначения, а также холл и ресепшн. Объем вложений в строительство может составить около 500 млн руб.

Проект, по словам девелопера, будет соответствовать концепции, разработанной группой воронежских архитекторов ООО «Жилпроект» под руководством Андрея Тютерева. В декабре минувшего года эскиз был признан победителем открытого архитектурного конкурса регионального союза архитекторов, заказчиком которого стало ООО «Акцент».

В конце минувшей недели в ходе встречи с разработчиками эскизного проекта, организованной «Бюро деловых событий», Игорь Корчинов подтвердил намерение полностью соблюсти предложенную концепцию. Всего на конкурс поступили 24 проекта от участников из восьми городов России, отметили в «Бюро деловых событий». Там подчеркнули, что с застройщиком будет заключен договор об авторском надзоре за разработкой проектной документации, а также договор с вознаграждением за разработку архитектурно-градостроительного облика.

Напомним, участок под застройку, находившийся в собственности «Тобуса» и занятый недавно закрытым цехом хлебозавода, был продан «Акценту» Русской продовольственной компанией. Сумму сделки стороны не называли.

По данным Kartoteka.ru, ООО «Акцент» создано в 2007 году. Уставный капитал — 12 тыс. руб. Директору Анатолию Корчинову принадлежит 91,7%, Олегу Бойко — 8,3%. Финпоказатели с 2015 года не раскрываются.

Ирина Лобанова