В Икрянинском районе Астраханской области появятся новые станции очистки воды

В Астраханской области разработают техническое задание для строительства новых станций очистки воды в Икрянинском районе, которые появятся там до 2024 года. Об этом сообщили в правительстве региона.

Уже в этом году планируется приступить к проектированию системы водозаборов, водоочистки, станций второго подъема для объектов. Станции будут построены в рамках регионального проекта «Чистая вода» и нацпроекта «Жилье и городская среда».

Кроме того, осуществляется строительство питьевого водоснабжения в селе Началово и завершается проектирование водоснабжения для сел Енотаевка и Черный Яр.

Мария Шахрай