Компания «Южный гриб» отказалась от расширения комплекса по выращиванию грибов

ЗАО «Южный гриб» отказалось от строительства второй очереди комплекса по выращиванию грибов в Тихвинском районе Ленобласти. Об этом заявил гендиректор компании Максим Третьяков.

По его словам, необходимое для производства европейское оборудование из-за обвала рубля стало слишком дорогим. В России оно не производится, сообщает «Новый проспект».

Вторая очередь предполагала строительство камер по выращиванию грибов мощностью 120 тонн продукции в месяц. В настоящее время ежемесячная мощность предприятия составляет 60 тонн продукции. Инвестиции в проект оценивались в сумму до 100 млн рублей.

«Южный гриб» планирует выращивать в открытом грунте овощи, в том числе картофель.