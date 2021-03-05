Спикер нашел поддержку

Депутаты Госсобрания Эл-Курултай Республики Алтай избрали нового спикера. Им стал 38-летний глава комитета по экономической, финансовой и налоговой политике Артур Кохоев, выдвинутый фракцией «Единой России». За него проголосовали 33 из 40 депутатов. Политологи не исключают, что спикер-алтаец, заручившись поддержкой глав районов, может существенно влиять на внутреннюю политику республики и составить конкуренцию губернатору Олегу Хорохордину.



Депутаты Госсобрания Эл-Курултай Республики Алтай спустя два с половиной месяца после смерти председателя парламента Владимира Тюлентина избрали нового спикера. Им стал глава комитета по экономической, финансовой и налоговой политике 38-летний Артур Кохоев. Его кандидатура, выдвинутая фракцией партии «Единая Россия», была согласована членами фракции, федеральным и региональным руководством, а также поддержана главой республики Олегом Хорохординым. На пост спикера она была единственной, вынесенной на голосование. В итоге за господина Кохоева проголосовали 33 из 40 присутствующих, четверо были против, три бюллетеня оказались недействительны.

В составе парламента 41 депутат, шесть фракций: «Единой России» (23 человека), КПРФ (пять), «Независимых депутатов» (восемь). ЛДПР, «Родины» и СР (по одному), один мандат вакантный, один человек не входит ни в одно депутатское объединение.

Артур Кохоев родился в Горно-Алтайске, окончил Новосибирскую государственную академию экономики и управления. Трудовую деятельность начал в 2005 году экономистом управления делами правительства Республики Алтай, затем работал помощником первого заместителя председателя правительства региона, занимал должность замминистра труда респуб­лики, был и. о. зампредседателя правительства республики. С 2019 года — депутат Республики Алтай.

«В моем понимании роль спикера — это не только представительная функция. Это понимание ответственности за принятые или не принятые вовремя решения и законы. Золотых гор я не обещаю и не хочу обещать, но сделаю все, чтобы вместе с вами улучшить жизнь нашего простого человека и на селе, и в городе»,— сказал господин Кохоев депутатам.

Публично в его поддержку высказались и представители оппозиции. В разговоре с „Ъ-Сибирь“ лидер либерал-демократов Дмитрий Софронов отметил, что поддержал кандидатуру господина Кохоева, так как «он готов вести диалог с оппозицией». «Надеемся на конструктивную работу. Но если она не сложится, у нас есть право отозвать спикера»,— сказал лидер фракции «Независимых депутатов» Аскар Тулебаев.

Изначально обсуждалось несколько кандидатур на пост спикера, среди которых, в частности, указывались депутаты от «Единой России» Наталья Екеева и Петр Попошев, а также парламентарий от фракции «Независимых депутатов» Сергей Кухтуеков, рассказывали „Ъ-Сибирь“ источники в Госсобрании.

В 2019 году выборы руководства парламента нового седьмого созыва, который значительно обновился (32 человека из 41 избрались впервые), затянулись на три дня — спикера смогли избрать только со второго раза. Тогда конкуренцию единороссу Владимиру Тюлентину, который возглавлял парламент с 2016 года, составил независимый депутат Сергей Кухтуеков. Во время голосования не вся фракция ЕР поддерживала кандидатуру коллеги, кроме того, бывшему спикеру пришлось столкнуться с жесткой критикой оппозиции.

«Кадровый резерв оппозиции значительно уступает резерву партии власти, поэтому и вероятность того, что первые смогли бы выставить сильного кандидата и заручиться поддержкой, стремится к нулю»,— говорит политолог Константин Лукин. Кандидатура господина Кохоева компромиссна тем, что он представитель молодого поколения, может обеспечить преемственность власти, но при этом имеет серьезный опыт работы в правительстве республики, кроме того, он коренной алтаец, полагает эксперт. Политолог Андрей Некрасов считает, что другие кандидаты от «Единой России» не заявились на пост спикера, так как «не осмелились бы оспорить решение федерального руководства и пойти в этом вопросе против фракции». Учитывая, что депутатов от «Единой России» в госсобрании большинство, «другие кандидаты, вероятно, не стали тратить свои ресурсы и время на пустые переговоры». Эксперт полагает, что в лице господина Кохоева глава республики получил серьезного конкурента. «Губернатор иногда, мне кажется, не понимает местный менталитет. В противовес ему будет работать спикер-алтаец, который скоро заручится поддержкой большинства глав районов и сможет влиять на внутреннюю политику. В то же время губернатор не мог не поддержать его кандидатуру и пойти против федерального руководства партии»,— считает Андрей Некрасов.

Юлия Сасевич