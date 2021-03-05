Памятный скандал

Вчера, 4 марта, в Петербурге на набережной реки Карповки прошло народное открытие памятника погибшим в борьбе с коронавирусом медикам «Печальный ангел». За два часа до этого события состоялась еще одна церемония: на ней присутствовало руководство комитета по здравоохранению и ряд главврачей петербургских больниц. Днем же ранее состоялось «секретное» открытие того же памятника, которое возглавил губернатор Александр Беглов. За этот шаг он подвергся критике, в том числе со стороны инициаторов установки мемориала.

3 марта пресс-служба администрации Петербурга опубликовала пресс-релиз, в котором сообщила, что губернатор города Александр Беглов принял участие в церемонии открытия памятника погибшим медикам, которые лечили больных коронавирусом и заразились сами. «Я уверен, что сюда специально будут приходить петербуржцы, чтобы поклониться памяти погибших медиков и поблагодарить их»,— сказал он на церемонии. Также господин Беглов отметил, что его на мероприятие пригласили.

Накануне поздно вечером было анонсировано посещение губернатором Первого медицинского университета (он расположен возле памятника), куда пригласили журналистов. Про церемонию информации не было. Туда поехали в основном лояльные Смольному СМИ. Там же присутствовала Мария Касьяненко, вдова художника Романа Шустрова, который создал эскиз «Печального ангела».

Когда информация об открытии памятника вышла в публичное пространство, возникло возмущение. В частности, лидер фракции «Яблоко» в ЗакСе Борис Вишневский назвал поступок губернатор неприличным и низким. Сам депутат активно помогал создательницам «стены памяти» Ирине Масловой и Галине Артеменко в процессе установки скульптуры. «Стена памяти» — стихийный мемориал погибшим медработникам, он располагался на Малой Садовой улице — это были фотографии людей, которые погибли из-за коронавируса, помогая согражданам от него вылечиться.

Сами Галина Артеменко и Ирина Маслова также удивились «тайному» открытию памятника. «Мне больно, что так поступили именно с нами»,— написала у себя в Facebook госпожа Артеменко. Госпожа Маслова назвала поступок губернатора недостойным и выразила готовность написать письмо президенту России Владимиру Путину с требованием лишения Александра Беглова полномочий из-за утраты доверия горожан. После этого городской канал «78» наградил ее статусом «главы профсоюза проституток». Ирина Маслова возглавляет организацию «Серебряная Роза», борющуюся за права секс-работников.

Несмотря на открытие памятника господином Бегловым «народное» мероприятие осталось в планах горожан: сбор был объявлен в полдень 4 марта. Однако вечером 3 марта Борису Вишневскому поступила информация, что за два часа до анонсированной акции состоится посещение мемориала руководством комитета по здравоохранению и главными врачами ряда петербургских больниц. В 10 утра чиновники действительно собрались на набережной, в том числе глава комздрава Дмитрий Лисовец. Он заявил, что время в данном случае время значения не имеет. «Мне хотелось, чтобы это было менее публично. Я вкладываю в это один смысл: прийти и вспомнить тех людей, которые погибли во время пандемии»,— сказал он журналистам.

И, наконец, в полдень у памятника собрались граждане, инициаторы установки мемориала и те, кто им помогал. Из должностных лиц там присутствовал только уполномоченный по правам человека в Петербурге Александр Шишлов. «Это печальная, но очень добрая церемония. Здесь мы вспоминаем тех, кто ушел от нас, защищая наше самое главное право — право на жизнь, и благодарим тех, кто придумал этот памятник, который поможет помнить о хрупкости и ценности жизни, о человеческом достоинстве, о профессиональном долге»,— сказал он. Туда же пришла и вдова художника Романа Шустрова.

Олег Дилимбетов