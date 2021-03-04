Розздравнадзору неизвестно о непредвиденных реакциях на «Спутник V» и «ЭпиВакКорону»

Росздравнадзор не получал данных о непредвиденных нежелательных реакциях на инъекции вакцинами от коронавируса «Спутник V» и «ЭпиВакКорона», сообщила пресс-служба контрольного ведомства. Она уточнила, что под непредвиденными понимаются реакции, не указанные в инструкциях к препаратам.

«В настоящее время информации о непредвиденных нежелательных реакциях, не указанных в инструкциях по медицинскому применению, достоверно связанных с иммунопрофилактикой вакцинами Гам-КОВИД-Вак ("Спутник V") и "ЭпиВакКорона", в Росздравнадзор не поступало»,— передает «РИА Новости» сообщение Росздравнадзора.

В инструкции к «Спутнику V», опубликованной на сайте Росздравнадзора (.pdf), указано, что в первые-вторые сутки после вакцинации могут отмечаться кратковременные общие и местные реакции — боль в месте инъекции и синдром, похожий на грипп. В инструкции к «ЭпиВакКороне» с сайта Роспотребнадзора (.pdf) в качестве побочных действий указаны боль в месте введения и кратковременное повышение температуры не выше 38,5 °C.

В России зарегистрированы три вакцины от коронавируса: «Спутник V» Центра имени Гамалеи, «ЭпиВакКорона» центра «Вектор» и «КовиВак» Центра имени Чумакова. В июле Федеральное медико-биологическое агентство намерено начать испытания вакцины с клеточным иммунитетом.

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