В Ростовской области таможенники изъяли две партии незадекларированных табачных стиков за день

На посту МАПП Матвеев Курган Ростовской таможни сотрудники выявили две партии незадекларированных стиков для электронных сигарет. Об этом сообщает пресс-служба Южного таможенного управления.

Первая партия была обнаружена при осмотре машины Toyota Avensis, в которой на пост прибыл гражданин Украины. Таможенники обнаружили в ней 627 пачек (более 12 тыс. штук) табачных стиков. Мужчина пояснил, что приобрел товар на рынке в Ростове и планировал отвезти на Украину с целью перепродажи. «О том, что перевозимая им продукция подлежит таможенному декларированию, знал, поэтому попытался скрыть ее от таможенников под обшивкой машины», — говорится в сообщении.

В тот же день при осмотре тягача DAF с полуприцепом, в котором приехал гражданин Украины, таможенники обнаружили и изъяли более 1,1 тыс. пачек стиков (22,6 тыс. штук) и 16 баллончиков с газом для заправки зажигалок. Водитель объяснил, что приехал в Россию для загрузки товара по заданию нанимателя. «После окончания загрузки он направился для выезда с территории России на МАПП Матвеев Курган, а по дороге приобрел на рынке в Аксае стики для электронных сигарет и баллончики», — уточняется в сообщении. Товар он хотел продать на Украине своей знакомой.

В отношении мужчин были возбуждены дела по ч.2 ст. 16.1 КоАП РФ (сокрытие товаров от таможенного контроля способом, затрудняющим обнаружение товаров) и ч.1 ст.16.2 КоАП России (недекларирование товаров, подлежащих таможенному декларированию).

Наталья Шинкарева