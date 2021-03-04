В Челябинске в суд передали дело о пособничестве в обмане почти 3 тыс. дольщиков

Прокуратура Челябинской области утвердила заключение по уголовному делу учредителя ООО «Строительная компания “Радуга”» Юрия Стеканова, обвиняемого в пособничестве в мошенничестве при строительстве жилья в особо крупном размере (ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Как сообщает пресс-служба прокуратуры региона, по версии следствия, владелец СК «Радуга» в 2015-2019 годах «оказал содействие в хищении денежных средств» своему родственнику Александру Сребрянскому, являвшемуся фактическим руководителем девяти строительных организаций, входивших в группу «Серебряный ключ», которые возводили 29 многоквартирных домов в Челябинске и Копейске. Компании не исполнили свои обязательства перед 2702 дольщиками. Строительство домов заморожено. Сумма причиненного ущерба составила 3,8 млрд руб. «При пособничестве обвиняемого денежные средства участников долевого строительства выводились из оборота под видом расчетов по сделкам гражданско-правового характера»,– сообщает пресс-служба прокуратур. Уголовное дело рассмотрит Калининский районный суд Челябинска.

Уголовное дело Александра Сребрянского, обвиняемого по ч. 4 ст. 159 УК РФ, выделено в отдельное производство в связи с заключением досудебного соглашения. Расследование окончено, обвиняемый знакомится с материалами дела.