Государственный природный заповедник «Утриш» будет расширен на 1,3 тыс. га

Правительство Российской Федерации планирует существенно расширить территорию государственного природного заповедника «Утриш» (город-курорт Анапа), сообщила пресс-служба заместителя председателя правительства Виктории Абрамченко. Площадь особо охраняемой территории увеличится на 1,3 тыс. га (около 15% от общей площади) за счет присоединения земель лесного фонда и прилегающей акватории Черного моря.

По мнению Виктории Абрамченко, одна из главных проблем заповедника «Утриш» – его небольшая площадь, не всегда позволяющая эффективно сохранять природные комплексы сухих субтропиков и подводные экосистемы Черноморского побережья. После присоединения новых территорий «Утриш» станет заповедной территорией с самым большим охраняемым участком акватории Черного моря в России. Обитателями присоединяемых участков акватории являются такие редкие виды морских животных, как черноморская афалина и обыкновенный дельфин (дельфин-белобочка) – эндемики Черного моря, а также редкий вид, включенный в Красный список Международного союза охраны природы и природных ресурсов – черноморская морская свинья (азовка).