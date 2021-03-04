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После пожара на «Нижнекамскнефтехиме» создали оперативный штаб

После пожара, произошедшего на территории «Нижнекамскнефтехима», на заводе создали оперативный штаб по разбору случившегося. Об этом сообщает «Интeрфакс».

Напомним, сам пожар произошел сегодня утром. Сообщение о происшествии поступило в 9:47. На заводе изопрена мономера произошел разлив нефтепродуктов с последующим горением. В 10:18 пожар локализовали, а в 11:05 ликвидировали. Площадь пожара составила 400 кв. м. Погибших и пострадавших нет. Причина инцидента пока неизвестна.

Отмечается, что пожар не отразился на работе предприятия. Все заводы компании продолжают работу в обычном режиме.

«В результате инцидента угрозы взрыва и выброса вредных химических веществ в атмосферу нет. Персонал завода действовал согласно регламентам. Установка переведена в безопасный режим», — отметили в пресс-службе «Нижнекамскнефтехима.

"Ъ-Казань"


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