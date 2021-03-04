ПСБ признан лидером по приросту активов

ПСБ стал лидером по приросту активов среди крупнейших российских банков в 2020 году, подсчитало агентство «РИА Рейтинг». По состоянию на 1 января 2021 года активы ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК», согласно методике «РИА Рейтинг», увеличились почти на 27% год к году — до 2,8 трлн рублей. При этом прирост активов по банковскому сектору в целом составил 16,9%. Основной источник роста активов банка — кредитование. За 2020 год кредитный портфель ПСБ увеличился на 37%, до 1,47 трлн рублей.

Наращивание объемов бизнеса, прибыльности и операционной эффективности являются стратегическими целями ПСБ. Банк двузначными темпами увеличивает активы, опережая среднерыночные темпы роста и целевые показатели стратегии. С начала реализации новой стратегии ПСБ объем активов удвоился и превысил целевое значение на 2023 год, предусмотренное стратегией развития банка. Прибыль ПСБ за 2020 год выросла почти на 80%, составив 25,9 млрд рублей, согласно отчетности МСФО.

Для справки: «РИА Рейтинг» — универсальное рейтинговое агентство медиагруппы МИА «Россия сегодня», специализирующееся на оценке социально-экономического положения регионов РФ, экономического состояния компаний, банков, отраслей экономики, стран. Агентство регулярно проводит рейтинг крупнейших банков по объему активов. В текущем рейтинге представлены данные по 401 кредитной организации России.

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