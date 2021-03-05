В Сочи на три ночи

Весна в Сочи опережает московскую как минимум на месяц, а это значит, что в марте город у моря уже вовсю цветет и радует обилием солнца. «Коммерсантъ Стиль» составил рецепт идеальных весенних выходных в преддверии 8 Марта.

Завтрак в ресторане МЕД kitchen & bar при отеле Hills Polyana

Идеальный день начинается с вкусного завтрака. Именно такие накрывают с семи утра в стильном ресторане МЕД kitchen & bar при дизайнерском четырехзвездном отеле Hills Polyana. Модный интерьер здесь дополнен умиротворяющими видами на горы, а блюда авторской кухни гармонично сочетаются с вековыми традициями локальной кухни. Отель Hills Polyana расположен в непосредственной близости от горнолыжных склонов, поэтому здесь точно понравится любителям активного отдыха. А еще тем, для кого созерцание гор — личный вид медитации: чем выше этаж, тем более впечатляющая панорама открывается из окна. Кроме того, в отеле есть собственный спа-центр с термальными бассейнами, саунами и соляной пещерой.

Яркие впечатления в «Skypark Сочи»

Фото: РИА Новости

Этот парк развлечений способен удивить даже видавших виды экстремалов. Дело в том, что именно здесь можно побить парочку собственных рекордов. Например, прыгнуть с самого высокого в России банджи или прокатиться на самых высоких в мире качелях. Здесь же у путешественников будет возможность пройтись по пешеходному мосту, который был включен CNN в список самых впечатляющих мостов мира. Яркие эмоции от такой прогулки действительно гарантированы.

Новые знания в активной студии Electrolux

Бренд Electrolux создал на курорте Роза Хутор уникальное пространство в скандинавском стиле с действующей кухней и шоу-румом. Здесь проводятся различные мастер-классы и познавательные лекции. Так, недавно шеф-повар Владимир Мухин рассказывал гостям о принципах sustainable eating, которым он следует уже много лет. Помимо гастрономических навыков в студии предлагают протестировать технику Electrolux, например стиральные и сушильные машины из линейки PerfectCare. С их помощью можно абсолютно бесплатно привести в порядок свою горнолыжную или любую другую одежду. Записаться на мастер-классы в студии все желающие могут до конца сезона — 31 марта.

Обед в ресторане «Яблоки печем»

Ресторан в деревенском стиле с красивым видом и разнообразным меню. Здесь готовят только из локальных продуктах и преимущественно в русской печи. Получается по-домашнему вкусно, натурально и интересно. В интерьере — полное отсутствие острых углов, керамика ручной работы, фрески и настоящий камин, потрескивание дров в котором только добавляет этому месту уюта.

Полное расслабление в «British Баня»

«British Баня» — один из самых модных банных комплексов России, куда с удовольствием приезжают не только ценители здорового образа жизни, но и звезды первой величины. Здесь можно узнать, что такое настоящая русская баня, или попробовать ароматерапию. Для желающих освежиться предусмотрены купель и бассейн с фантастическим видом.

Ужин в ресторане Chicha

Проект Бориса Зарькова и White Rabbit Family привлекает гостей первоклассным сервисом, блюдами перуанской и паназиатской кухни, а также креативной коктейльной картой с большим выбором напитков на любой вкус. По вечерам — модные диджей-сеты. Ценители экзотики останутся довольны.