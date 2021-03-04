Фарух Рузиматов стал руководителем балетной труппы НОВАТ

В Новосибирском театре оперы и балета (НОВАТ) руководителем балетной труппы назначен народный артист России Фарух Рузиматов, сообщила пресс-служба театра.

«Во главе нашей труппы встанет человек с глубоким пониманием классического балета, обладающий особым чувством стиля и профессиональной интуицией»,— сказал художественный руководитель НОВАТ Владимир Кехман.

57-летний Фарух Рузиматов лауреат театральных премий «Золотая маска», «Золотой софит», премии «Балтика» и балетной премии Benois de la Danse. Он работал в Мариинском театре с 1981 года, в 1990-1991 годы сотрудничал с American Ballet Theatre в качестве приглашенного солиста.

В январе этого года балетную труппу должна была возглавить известная грузинская балерина Нино Ананиашвили, однако информация о назначении появилась в СМИ раньше официального объявления. В пресс-службе театра заявили, что «оглашать имя руководителя до официального представления его коллективу — крайняя степень неуважения к артистам труппы», контракт с примой-балериной был расторгнут «по соглашению сторон».

Юлия Демкина