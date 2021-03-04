Чехия столкнулась с кризисным сценарием

В Чехии сложилась катастрофическая эпидемиологическая ситуация. В последние дни страна занимает первое место в мире по уровню заболеваемости коронавирусом на душу населения. В республике с 10,5 млн населения число скончавшихся больных с COVID-19 превысило 20 тыс. человек. Хотя ограничительные меры сохраняются с осени, заболеваемость продолжает расти.

В среду власти Чехии сообщили: в стране зафиксирован максимум госпитализированных и тяжелобольных с коронавирусом с начала пандемии. В госпиталях и клиниках находятся почти 8,2 тыс. больных — для республики с населением 10,5 млн человек это пугающие цифры. Всего за сутки в стране выявлено более 16 тыс. новых случаев заболевания.

«Ситуация серьезная,— объявил первый вице-премьер, глава МВД и председатель Центрального штаба по преодолению кризисных ситуаций Ян Гамачек.— Кризисный сценарий стал реальностью. Мы ведем переговоры о получении международной помощи (в госпитализации и лечении чешских пациентов.— “Ъ”)».

Между тем фактически с осени страна живет в условиях жестких ограничений. Рестораны и кафе в Чехии работают только навынос, все магазины, кроме продуктовых и продающих товары первой необходимости, закрыты, с девяти вечера до пяти утра действует комендантский час, сборы большими компаниями запрещены.

С конца февраля в общественных местах можно носить или две медицинские маски (одна на другую — исследования доказали, что это повышает эффективность защиты), или респиратор.

Вновь закрыты детские сады и школы. По предложению премьер-министра Андрея Бабиша граждане могут покидать свои районы проживания только для выезда на работу (если она не дистанционная) или помощи родственникам. «Мы должны на три недели ограничить социальные контакты. У нас сложилась наихудшая эпидемиологическая ситуация среди стран Европы»,— объяснил премьер. В еще работающих компаниях и на предприятиях проводятся еженедельные тестирования для всех работников. С этой недели тестирование стало обязательным.

Несмотря на принятые меры, в последние дни показатели заболеваемости стали расти. У больных обнаруживают британский и южноафриканский штаммы коронавируса. Общее число заболевших стремится к 1,3 млн человек, скончались почти 21 тыс. человек. В этих условиях действовавший до конца февраля карантин было решено продлить до конца марта и даже ужесточить.

При этом к началу весны Чехия могла продемонстрировать лишь одни из самых слабых по ЕС показателей по вакцинации: хотя бы одну дозу прививки на тот момент получили только шесть человек из ста, обе дозы — двое из ста.

Получить препарат могут медицинские работники, учителя и граждане преклонного возраста. Собственного производства вакцин в Чехии нет, а европейской квоты не хватает. Правда, 5 тыс. доз вакцины Moderna предоставил в качестве помощи Израиль, 15 тыс. доз вакцины AstraZeneca — Германия, 100 тыс. доз препарата Pfizer/BioNTech к середине марта передаст Франция.

В СМИ активно обсуждаются перспективы поставки в республику российской вакцины «Спутник V». «Я написал письмо президенту Владимиру Путину с просьбой о поставке нам вакцины "Спутник V",— сообщил в воскресенье президент Чехии Милош Земан.— Согласно информации от посольства РФ в Праге, партия этой вакцины в ближайшее время будет прислана». Правда, пока на уровне ЕС применение вакцины не одобрено, а документацию по препарату по поручению правительства еще изучают эксперты чешского Государственного института по контролю лекарств.

Галина Дудина