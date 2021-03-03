«Додо Пицца» планирует выйти на IPO через три года

Компания Dodo Brands, которая развивает три бренда («Додо Пицца», «Дринкит» и «Донер 42»), планирует выйти на IPO в начале 2024 года, сообщила ее пресс-служба. По словам основателя компании Федора Овчинникова, на бирже планируется привлечь $50–100 млн.

«Выход на IPO является частью "Плана 333" — глобальной стратегии компании на ближайшие три года, в рамках которой Dodo Brands намерена развивать три бренда и достигнуть не менее $30 млн EBITDA в 2024 году»,— говорится в сообщении пресс-службы.

«Привлекаем $50–100 млн. Сотни тысяч людей становятся нашим акционерами, многие из которых — наши соотечественники,— написал господин Овчинников в своем Telegram-канале.— Сотрудники компании, участвующие в опционной программе, получают часть общего успеха. Акции становятся ликвидными, а их цену определяет рынок».

Выручка сети в «кризисном» 2020 году выросла на 27% по сравнению с предыдущим годом и составила 25.72 млрд рублей ($356 млн), отметили в компании. За три года Dodo Brands намерена увеличить общую выручку более, чем в два раза, и преодолеть отметку в 60 млрд руб в 2023 году, говорится в сообщении.

Из-за ухудшившихся экономических условий на фоне пандемии руководство «Додо Пиццы» решило закрыть часть своих неприбыльных заведений. Кроме того, компания сократила сумму минимального заказа для бесплатной доставки.

Подробнее о методах компании по борьбе с экономическим ущербом от пандемии — в материале “Ъ” «"Додо Пицца" закроет часть своих заведений».