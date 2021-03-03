Оператор системы ЭРА-ГЛОНАСС не ожидает дефицита модулей из-за нехватки чипов

В АО ГЛОНАСС (оператор ГАИС ЭРА-ГЛОНАСС, отвечающий за ее функционирование и развитие) не зафиксировали снижения регистраций устройств вызова экстренных оперативных служб (УВЭОС). Как сообщал “Ъ”, поставщики систем ЭРА-ГЛОНАСС и другой электроники для автомобилей заявили о дефиците чипов, который до этого охватил мировой автопром.

Количество подключенных к системе ЭРА-ГЛОНАСС автомобилей ежедневно увеличивается на 4–5 тыс. штук и остается постоянным, говорят в АО ГЛОНАСС. В компании также не видят снижения объемов активаций УВЭОС автопроизводителями перед выпуском транспортных средств в обращение.

В компании знают о недопоставках чипов отечественным производителям УВЭОС в пределах 10–20%, но подчеркивают, что у автопроизводителей есть складские запасы и речи о приостановке поставок автомобилей не идет: «И в ближайшем будущем дефицита, по нашим оценкам, не ожидается».

Опрошенные “Ъ” участники рынка оценивали непокрытый заказ в 40%, но обращали внимание, что из-за принятых в индустрии длительных сроков поставок эффект дефицита чипов на выпуск электронных компонентов может быть отсроченным.

Подробнее о дефиците микросхем — в публикации “Ъ” «Как закалялся кристалл».

Ольга Никитина