Новый павильон на Нижегородской ярмарке заработает в апреле

Второй новый павильон на Нижегородской ярмарке для проведения выставочных и конгрессных мероприятий планируется запустить в эксплуатацию в апреле 2021 года. Об этом журналистам заявил заместитель председателя областного правительства, министр культуры Олег Беркович.

По его словам, павильон готов на 91%, работы завершат до конца марта. Стоимость строительства составляет 320 млн руб. Площадь нового павильона составит более 3 тыс. кв. м. Пространство можно будет использовать целиком или делить его на меньшие помещения. Предполагается, что в мае в новом павильоне пройдет фестиваль «Студенческая весна», а в июне – выставка «Цифровая индустрия промышленной России».

Ранее предполагалось, что второй павильон будет обшит зеркальными панелями, как и первый. От этой идеи отказались, объект строят по проекту архитектурного бюро Станислава Горшунова «Гора», которое выиграло блиц-конкурс. «На старте планировалось, что здание будет построено к концу сентября, но пришлось менять все технические решения. Сроки сдвинулись, но мы получили не времянку, а полноценное задние, которое будет стоять на балансе Нижегородской ярмарки, увеличивать ее балансовую стоимость»,— рассказал Олег Беркович.

Кроме того, в начале июня планируют завершить благоустройство площади перед новым павильоном, которую тоже планируют использовать в качестве выставочного пространства. К середине июля намерены привести в порядок главную ярмарочную площадь. Благоустройство этих двух площадок обойдется в 300 млн руб.

Андрей Репин