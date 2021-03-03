В Казани осудят повалившего на землю полицейского активиста

В Казани в ближайшее время начнется суд над 24-летним местным жителем, который во время акции в поддержку Алексея Навального повалил полицейского. Как сообщает пресс-служба управления СКР по Татарстану, его обвиняют в применении насилия в отношения представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ).

Отмечается, что инцидент произошел в последний день января текущего года на улице Лево-Булачная. Там обвиняемый, принимавший участие в незаконной акции, «применил насилие в отношении сотрудника ДПС ГИБДД УМВД России по городу Казани, с силой повалив его на землю», уточнили в ведомстве.

Вину мужчина полностью признал.

"Ъ-Казань"