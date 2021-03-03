Сын сотрудника НКВД обратился в полицию из-за сведений, дискредитирующих отца

Житель Новосибирска и сын сотрудника НКВД Сергей Митюшов обратился в полицию из-за сведений, распространенных в интернете, о своем отце Алексее Митюшове, который в 1930-е годы работал в управлении областного органа госбезопасности.

Досье опубликовано на сайте жителя Томска Дениса Карагодина, посвященном его репрессированному прадеду, крестьянину Степану Карагодину и тем, кто был причастен к его расстрелу в 1938 году. На сайте со ссылкой на данные ФСБ сообщается, что Алексей Митюшов поставил подпись на выписке из акта расстрела Степана Карагодина.

В свою очередь, в своем обращении житель Новосибирска Сергей Митюшов утверждает, что на указанном сайте размещены «недостоверные сведения в отношении его отца», которые «дискредитируют его имя».

«По данному факту в отдел полиции №5 "Дзержинский" 11 января 2021 года поступало обращение мужчины. Заявление было принято, материалы дела направлены по территориальности в город Томск для разбирательства и принятия решения»,— рассказали “Ъ” в пресс-службе МВД по Новосибирской области.

Сам администратор сайта Денис Карагодин на своей странице в Facebook сообщил, что «уже побывал в участке, сняли показания». В пресс-службе МВД по Томской области “Ъ” не смогли оперативно прокомментировать ситуацию.

Члены семьи Степана Карагодина на протяжении нескольких лет проводят расследование, чтобы обнаружить место захоронения родственника. Они планируют привлечь к уголовной ответственности всех причастных к убийству в 1938 году. Сам же Денис Карагодин стал одним из первых жителей страны, который в 2016 году получил акт о расстреле своего прадеда.

Подробнее о расследовании Дениса Карагодина читайте в материале “Ъ” «Преступления истории».

Юлия Сасевич, Новосибирск