На СКЖД погрузка снизилась на 4,4%

За два прошедших месяца 2021 года на Северо-Кавказской железной дороге было погружено 8,6 млн т грузов. Этот показательна 4,4% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба СКЖД.

В январе—феврале погрузка нефти и нефтепродуктов составила около 2,5 млн т (-4,5%), строительных грузов — 2,1 млн т (+15,4%), каменного угля — 1,7 млн т (+34,5%), химических и минеральных удобрений — 400 тыс. т (+3,1%), цемента — 386,2 тыс. т (+35,3%), зерна — 290,9 тыс. т (-45,6%), а также промышленного сырья и формовочных материалов — 154,7 тыс. т (-17,3%).

Грузооборот железной за прошедшие два месяца вырос на 5,3%, составив 15 млрд тарифных тонно-км, а с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии — 19,9 млрд тонно-км (+4,6%).

Наталья Шинкарева