Кремль назвал неприемлемыми новые санкции в отношении России

Антироссийские санкции США и Европы из-за ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным являются вмешательством во внутренние дела страны, это абсолютно неприемлемо, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он также назвал возмутительными утверждения со стороны США о причастности ФСБ к отравлению Алексея Навального.

«Если говорить о конкретных людях, в отношении которых введены санкции, а, скорее, ограничения, то это фактически дублирование тех ограничений, которые установлены в отношении этих людей российскими законами»,— сказал господин Песков на пресс-колле. Он отметил, что попавшие в санкционный список люди «и так не ездят заграницу, не имеют права открывать счета в иностранных банках, иметь имущество заграницей».

На просьбу “Ъ FM” пояснить, почему США и ЕС ввели санкции не в отношении российского госдолга или крупного бизнеса, он ответил, что заботой Кремля не является «объяснять какую-то мотивацию». По его словам, любые подобные ограничения «абсолютно неприемлемы», так как они «существенно вредят и без того находящимся в плачевном состоянии отношениям с США и ЕС». Он еще раз заявил, что такие ограничения — это вмешательство во внутренние дела России.

«В качестве повода этих рестрикций было озвучено дело берлинского пациента. При этом американские коллеги с большой долей вероятности утверждают, что якобы имело место отравление, и за отравлением стоит Федеральная служба безопасности. Это возмутительно»,— заявил Дмитрий Песков.

2 марта США и ЕС ввели санкции против России из-за дела Алексея Навального. Под ограничения Вашингтона попали семь высокопоставленных должностных лиц России и три научные организации. Брюссель ввел санкции против четырех российских чиновников. В оба списка включены директор ФСИН Александр Калашников и генпрокурор России Игорь Краснов. МИД России планирует ответить на санкции по принципу взаимности.

Подробнее о санкциях — в материале “Ъ” «У санкций два союзника — США и ЕС».