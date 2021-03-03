«Вымпелком» в 2020 году инвестировал в сети Москвы и Подмосковья 15,5 млрд руб.

Объем инвестиций «Вымпелкома» в строительство сетей в Москве и Подмосковье в 2020 году составил 15,5 млрд руб., сообщили в компании. В 2021 году оператор планирует потратить сопоставимые инвестиции, рассказал региональный директор Московского региона компании Дмитрий Машин.

Всего в прошлом году «Вымпелком» построил более 10 тыс. базовых станций, тогда как годом ранее только 3,3 тыс. В 2021 году планируется построить в Москве и Московской области 6,9 тыс. новых базовых станций.

По словам господина Машина, в 2020 году в столичных сетях оператора количество конвергентных абонентов (пользующихся мобильными и фиксированными услугами оператора в рамках одного контракта) сравнялось с числом клиентов, пользующихся только фиксированными услугами оператора.

Анастасия Гаврилюк