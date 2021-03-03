Число погибших в ДТП на трассе Игра-Глазов выросло до трех

Еще один пассажир Lada Granta, пострадавший в аварии на автодороге Игра-Глазов вечером 2 марта, скончался в больнице. Мужчину 1973 года доставили в реанимацию, но спасти не смогли, сообщает 1 отдел УГИБДД по Удмуртии. По факту аварии возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 164 УК РФ.

Напомним, что на 68 км трассы Игра-Глазов столкнулись Renault Logan, выехавший на встречную полосу, и Lada Granta. Два пассажира из каждого автомобиля скончались на месте. Четырех человек доставили в больницу, один из них скончался.