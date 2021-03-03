Решение о взыскании с ЧМК 47 млн рублей за загрязнение реки Миасс вступило в силу

Челябинский областной суд оставил без изменение решение о взыскании с ПАО «Челябинский металлургический комбинат» (ЧМК, входит в группу «Мечел») 47,2 млн руб. за сброс загрязненных промышленных стоков в реку Миасс. Решение Металлургического районного суда от 9 ноября 2020 года вступило в законную силу, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Судебная коллегия по гражданским делам Челябинского областного суда, рассмотрев 2 марта апелляционную жалобу ЧМК, признала обоснованным взыскание суммы причиненного водоему ущерба в пользу Красноармейского района. На территории муниципалитета находится Баландинский выпуск, через который предприятие выпускало в реку Миасс недостаточно очищенные стоки в 2016-2017 годах.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в сентябре этого года Металлургический районный суд удовлетворил еще одно исковое заявление природоохранного прокурора и Росприроднадзора о взыскании 142,6 млн руб. с предприятия за сверхнормативный сброс загрязняющих веществ в реку Миасс через Каштакский и Першинский выпуски. Это решение ПАО «ЧМК» тоже обжалует и просит заменить выплату ущерба на инвестиции в модернизацию производства в том же объеме. Помимо этого в суде рассматривается еще один аналогичный иск к предприятию на 250 млн руб.