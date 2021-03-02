В Петербурге выросло количество новых зарегистрированных случаев COVID-19

В Петербурге за неделю количество зарегистрированных в медицинских организациях новых случаев COVID-19 выросло на 189,08%. Об этом говорится в информационной справке Межведомственного городского координационного совета по противодействию распространению коронавируса. Число госпитализаций по сравнению с 23 февраля увеличилось на 2,26%.

В координационном совете объяснили рост тем, что 23 февраля было нерабочим.

Распространение коронавируса снижается, есть вероятность выхода на плато. Причем его уровень будет выше, чем в августе 2020 года. «Если достаточная популяционная иммунная прослойка в Петербурге не успеет сформироваться, не исключается переход плато в новый рост заболеваемости»,— говорится в документе.