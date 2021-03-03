Кадетство не состоялось за деньги

Краснодарский гарнизонный военный суд приговорил военнослужащую Регину Смолькову к штрафу за покушение на посредничество во взяточничестве. Суд установил, что в 2019 году она получила от своей знакомой, сын которой провалил вступительный экзамен в Краснодарское президентское кадетское училище, взятку в сумме 1,2 млн руб. за возможность пересдачи. Деньги ушли неустановленному знакомому госпожи Смольковой, который оказался мошенником.



В Краснодаре вступил в силу приговор военнослужащей Регине Смольковой, которая признана виновной в покушении на посредничество во взяточничестве в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 291.1 УК РФ). Женщине назначено наказание в виде штрафа в сумме 1,5 млн руб., приговор опубликован на сайте Краснодарского гарнизонного военного суда. Подсудимая полностью признала вину и не стала обжаловать судебный акт.

Как следует из приговора, в июле 2019 года приятельница госпожи Смольковой пожаловалась ей, что ее сын не смог сдать экзамен по математике в ФГКОУ «Краснодарское президентское кадетское училище», и Регина Смолькова пообещала помочь. Она пояснила матери абитуриента, что у нее есть знакомый по имени Инвер, человек с обширными связями, в том числе якобы и в руководстве президентского кадетского училища в Краснодаре.

За решение вопроса о поступлении знакомый госпожи Смольковой попросил 1,2 млн руб., которые якобы предназначались кому-то из руководителей училища.

Родственники абитуриента собрали деньги и передали их госпоже Смольковой, а та, в свою очередь, стала убеждать их в том, что вопрос с зачислением молодого человека в училище скоро решится. В доказательство женщина показала на своем телефоне фотокопию уведомления абитуриента о том, что он якобы вызывается на пересдачу экзамена по математике 17 октября 2019 года. Под документом стояла подпись начальника училища генерал-майора Геннадия Барковского. Регина Смолькова уверяла знакомых, что вызов абитуриенту скоро придет, однако на пересдачу молодого человека никто так и не вызвал, после чего семья решила обратиться в правоохранительные органы.

В ходе следствия выяснилось, что подпись начальника училища на документе поддельная, а пересдача вступительных экзаменов в президентское кадетское училище не допускается регламентом учебного заведения.

Начальник училища Барковский пояснил суду, что к нему никто не обращался по поводу зачисления абитуриента в училище и не просил организовать экзамен повторно. Следствие предположило, что знакомый Регины Смольковой по имени Инвер (его личность пока не установлена) совершил мошенничество, присвоив полученные якобы для взятки деньги. Дело по факту мошенничества выделено в отдельное производство.

Федеральное государственное казенное общеобразовательное учреждение «Краснодарское президентское кадетское училище» является довузовским общеобразовательным учреждением Министерства обороны РФ. Училище было создано в 2012 году по распоряжению председателя правительства РФ Дмитрия Медведева, работает по программе основного общего образования (5-9 классы) и среднего общего образования (10-11 классы). Всего в училище обучаются более 700 кадетов. В деятельности кадетского училища определены три приоритетных направления: лингвистическое, физико-математическое и спортивное. По окончании училища воспитанники имеют возможность продолжить образование в престижных военных и гражданских высших учебных заведениях России.

Анна Перова, Краснодар