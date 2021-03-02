02 марта, вторник
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Фото: Пресс-служба администрации Ростова-на-Дону

Возобновить движение общественного транспорта по мосту на Малиновского планируется в мае

Реконструкция путепровода на улице Малиновского в Ростове идет с опережением графика, сообщает пресс-служба городской администрации. Сейчас на объекте проходит установка буронабивных свай. Отмечается, что на этой неделе начнется устройство последней опоры нового путепровода.

Как сказано в сообщении, с 10 марта на объекте начнутся работы по изменению схемы электроснабжения, а к 22 марта будут демонтированы опоры электропередач. «Это даст возможность приступить к строительству подъездных путей и уже к началу мая запустить движение общественного транспорта»,— говорится в сообщении.

Напомним, проезд транспорта по мосту на Малиновского был закрыт с 4 января 2021 года. Начался разбор конструкций. Как сообщала городская администрация, мост находился в аварийном состоянии.

Наталья Шинкарева


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