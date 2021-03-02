Для школы под Ярославлем заказали 3D-портреты Путина, Сталина и Трампа

В Ярославской области в строящуюся общеобразовательную школу в селе Вощажниково Борисоглебского района будет закуплен комплект тактильных 3D-портретов, среди которых изображения Владимира Путина, Дональда Трампа и Иосифа Сталина. Соответствующий аукцион опубликован на сайте госзакупок, сообщили «РИА Новости». Согласно смете, стоимость комплекта из 12 портретов составляет более 26, 4 тыс. руб.

В документах госзакупки указывается, что будут также приобретены портреты Владимира Ленина, Александра Пушкина, Екатерины II, Альберта Эйнштейна, Николая II, Юрия Гагарина, Мао Цзэдуна, Льва Толстого и создателя международной системы письма для слепых Луи Брайля.

В департаменте образования Ярославской области “Ъ-Ярославль” пояснили, что тактильные репродукции картин и портреты для предметных кабинетов закупаются для слабовидящих детей. Также будут закуплены специальные пандусы, поручни и другие элементы доступной среды для всех категорий детей. Данные требования закреплены в приказе Министерства просвещения РФ.

«Что касается выбора персоналий, изображенных на портретах, то в этот список вошли люди, чья биография и роль в истории изучаются в рамках школьной программы»,— уточнили в департаменте образования, добавив, что в приказе Минпросвещения России не указано, чьи именно портреты для предметных кабинетов должны присутствовать в образовательных учреждениях.

Дарья Сабаева