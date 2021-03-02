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Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Smartavia запустит регулярный рейс из Санкт-Петербурга в Тюмень

Авиакомпания Smartavia планирует запустить новый регулярный авиарейс Санкт-Петербург — Тюмень с 25 апреля. Отправления предполагаются четыре раза в неделю.

Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу тюменского аэропорта «Рощино». Вылеты будут осуществляться по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям в 01:45 из Петербурга и 07:30 по местному времени из Тюмени. Маршрут будут обслуживать самолеты Boeing-737-700.

Ранее “Ъ-СПб” сообщал о запуске компанией Smatravia регулярных перелетов между Петербургом и Пермью.

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