Башкирия вошла в число регионов, в которых усилилось давление на пользователей интернета

Башкирия вошла в число регионов, в которых по итогам 2020 года наблюдается заметное усиление давления на пользователей интернета, следует из ежегодного доклада проекта «Сетевые свободы». За минувший год в Башкирии зафиксировали 11 фактов уголовного преследования за активность в сети, 19 фактов административного давления, 266 случаев интернет-цензуры, четыре кибератаки и два случая насилия, говорится в докладе. Таким образом республика заняла шестое место в рейтинге регионов власти которых пытаются контролировать интернет. «В 2019 году было 155 инцидентов, тогда как в 2020 — 306»,— говорит один из авторов доклада, адвокат Станислав Селезнев. По его словам, в регионе «зафиксированы и случаи насилия в ответ на интернет-активность, и приговор с реальным сроком, и факты установления судами запрета пользования интернетом» в качестве дополнительного наказания за публикации. «В целом, к сожалению, по итогам наблюдений прошедшего десятилетия власти региона стали значительно больше внимания уделять карательному воздействию на пользователей интернета»,— отмечает господин Селезнев.

Всего за 2020 год в России зафиксировали 275 532 случая вмешательства в свободу интернета, из них 272 487 случаев связано с ограничением доступа к интернет-сайтам и сервисам, а также запретом информации по различным основаниям.

Анна Соколова